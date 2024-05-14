Экономист Костиков заявил, что увеличение зарплат обеспечит экономический рост | 360°

Деньги 14 мая 2024, 13:37 Экономист Костиков заявил, что увеличение зарплат обеспечит экономический рост

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Новое правительство должно поставить своей целью увеличить зарплаты бюджетникам, что позволит обеспечить экономический рост страны. Таким мнением поделился с ОТР доктор экономических наук, председатель «Финпотребсоюза» Игорь Костиков.

По его словам, также увеличенная оплата труда должна быть обеспечена и в остальных сферах, не только в бюджетной. Другими словами, перед властями стоит задача по созданию своеобразного тренда.

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«Потому что зарплата — это у нас и строительство жилья, это у нас и потребительские товары, и потребительский спрос. Это все обеспечивает экономический рост», — подчеркнул экономист.

Наконец, экономический рост обеспечивает также и увеличение социальных выплат и других пособий.

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