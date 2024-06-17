Экономист Костиков допустил очередное повышение ключевой ставки

В условиях санкций, наложенным на Мосбиржу, Центробанку, возможно, придется принимать активные меры для сдерживания инфляции. Об этом ОТР рассказал председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков.

По его словам, за последний месяц инфляция показала быстрый рост. Он составил 0,74%. В условиях таких реалий можно допустииь повышение ключевой ставки до 18%.

«Если темпы инфляции по итогам июня не снизятся, Банку России придется отреагировать повышением ключевой ставки», — отметил эксперт.

Он добавил, что только с помощью этих мер можно будет добиться инфляционного таргета в 4%,