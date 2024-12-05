Экономист Корнеев заявил о неоспоримых плюсах использования цифрового рубля в расчетах в рамках бюджета

Использование цифрового рубля при расчетах в рамках государственных закупок и других бюджетных операций имеет ряд неоспоримых плюсов. Об этом RT рассказал экономист Валерий Корнеев.

Он объяснил, что движение цифрового рубля будет проще отследить. Его можно сделать «подкрашенным», чтобы точно видеть, что средства тратятся только строго в целевых назначениях.

«Как-то использовать полученные средства не на запланированные цели у получателя просто физически не получится», — объяснил эксперт.

Он добавил, что в цифровой рубль можно вшивать своего рода блоки, которые не надут потратить деньги на что-то другое.