Экономист Корнеев отметил, что штрафы за оплату в криптовалюте помогут вернуть релокантов в Россию

Россиянам грозит наказание за расчеты в криптовалюте. В 2026 году планируется введение штрафов размером от 100 до 200 тысяч рублей для физических лиц и от 700 тысяч до миллиона рублей для юридических. Эта мера может помочь вернуть релокантов в страну, заявил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев в беседе с ИА НСН .

Эксперт уточнил, что криптовалюта часто используется теми, кто уехал из России, продолжает работать удаленно на отечественные фирмы, а также компаниями, уклоняющимися от налогов.

Закон направлен на возвращение специалистов обратно в страну и контроль за разработкой критичных технологий. Впрочем, специалист сомневается, что штрафы смогут значительно повлиять на уровень преступности, поскольку большинство криминальных операций осуществляется за пределами России.