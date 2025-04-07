Экономист Корнеев: биткоин в любой момент может превратиться в ноль

По словам эксперта, многие люди нуждаются в наличных деньгах и вынуждены продавать криптовалюты, чтобы конвертировать их в другие активы, опасаясь быстрого обесценивания биткоина. Продажа активов распространяется и на традиционные инвестиции, такие как золото.

«Но, должен сказать, что они это зря делают, потому что все продолжит падать. Пока непонятно, как долго, потому что такого шторма, какой сейчас организовал всему фондовому рынку Трамп (Дональд Трамп, президент США — прим. ред.), еще не было», — заявил аналитик.

Он также предупредил, что биткоин может превратиться в ноль в любой момент, так как не имеет собственной внутренней стоимости и поддерживается лишь спекуляциями. Единственным возможным фактором, способствующим укреплению биткоина, на взгляд экономиста, могло бы стать прекращение существования доллара как международного платежного средства.