Экономист Колташов: включение РФ в «черный список» FATF усложнит торговые отношения с Китаем

Внесение России в «черный список» Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) разделит систему и приведет к уходу в более свободные торговые связи, заявил экономист Василий Колташов в интервью ИА НСН .

Он добавил, что список может затруднить торговые отношения РФ с евразийскими странами, в том числе с КНР. Однако попытка изолировать Россию в конечном итоге спровоцирует разрушение инструментов контроля Запада над другими странами.

«Все будут приучаться к тому, что нужно обходить западные правила западных контролеров и работать с Россией, потому что это выгодно», — отметил Колташов.

Сейчас все больше государств имеют потребность в стабильных торговых связях с Россией, подчеркнул эксперт.