Экономист Колташов назвал депозиты выгодным вложением на 2026 год

Директор Института нового общества Василий Колташов сообщил, что в 2026 году наиболее привлекательными для вложений выглядят депозиты и облигации. По его словам, Банк России не готов активно снижать ставку, передает ИА НСН .

Экономист объяснил, что Банк России подает сигналы о нежелании активно снижать ключевую ставку. По его словам, это означает, что доходность по депозитам останется достаточно высокой.

Колташов также отметил, что рост цен на недвижимость сдерживают проблемы в российской экономике. Он добавил, что бюджетные трудности в этом году будут решены, а рубль останется относительно стабильным.