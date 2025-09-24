Экономист Колганов спрогнозировал подорожание товаров в России на фоне увеличения НДС

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов предупредил о возможном росте цен на товары в России после повышения НДС с 20% до 22%. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснил специалист, НДС автоматически переносится на цену товаров, что усугубит проблему инфляции.

«Ситуация не радует, потому что у нас с инфляцией дело обстоит не очень благополучно. Здесь еще дополнительный фактор роста цен появляется», — отметил эксперт.

По его словам, попытка сократить бюджетный дефицит через повышение налогов негативно скажется на экономике. Кроме того, экономист не исключил повышения ключевой ставки Центробанком после увеличения НДС.