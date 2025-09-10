Экономист Колганов посоветовал не ждать сильного оттока вкладчиков из-за снижения ставок

Снижение банками процентных ставок не вызовет массовый отток вкладчиков по депозитам. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник и завлабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам экономиста, альтернативные способы вложения свободных средств сопряжены с большими рисками по сравнению с банковскими депозитами, например инвестиции в акции и облигации.

«Поэтому я не ожидаю серьезного оттока средств из депозитов», — пояснил специалист.

Колганов также предположил, что финансовые учреждения заблаговременно учли вероятность уменьшения Центробанком ключевой ставки в расчетах рисков.