Экономист Коган назвал смешными санкции США против стран, отказавшихся от доллара | 360°

Деньги 26 апреля 2024, 16:07 Экономист Коган назвал смешными санкции США против стран, отказавшихся от доллара

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Власти США ведут себя смешно, когда вводят санкции в отношении стран, отказавшихся от доллара. Таким мнением поделился с «Ридусом» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«То, что Америка сейчас делает, конечно, даже немножко смешно. То есть давайте мы вас заставим нас любить. Ах, вы не хотите нас любить? Ну, тогда будете платить штрафы», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что впоследствии такие шаги могут сильно подорвать доверие к доллару и, наконец, разрушить всю систему вокруг американской валюты.

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