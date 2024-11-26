Экономист Коган назвал одной из причин падения российского рубля снижение стоимости нефти

Одной из причин падения российского рубля является снижение стоимости нефти в последние несколько недель. Об этом изданию «Сноб»рассказал экономист, инвестор, автор Telegram-канала «Биткоган» Евгений Коган.
Ранее СМИ писали, что официальный курс доллара на 26 ноября превысил 103 рубля — впервые с марта 2022 года.
На курс рубля также повлияли новые санкции, в частности против Газпромбанка и других кредитно-финансовых организаций. Коган заметил, что инсайдеры знали об этом и заранее продавали российские рубли.
Экономист также добавил, что вероятность дальнейшего ослабления российского рубля вполне реальна.
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