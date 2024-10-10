Экономист Климанов заявил, что остановка программы льготной ипотеки может уменьшить инфляцию

Согласно мнению экспертов, льготная ипотека стала фактором, способствующим увеличению цен на недвижимость в России. Но кандидат экономических наук Владимир Климанов заявил, что даже если прекратятся все подобные программы, это не приведет к значительному падению стоимости жилья. сообщило «ФедералПресс» .

Эксперт отметил, что прекращение выдачи ипотечных кредитов по сниженной ставке может снизить инфляцию, но это будет лишь одним из компонентов. Климанов подчеркнул, что объем льготной ипотеки был значительным и, конечно, требовал корректировки.

Он также выразил надежду на стабилизацию цен на жилье и отметил, что говорить о снижении стоимости можно только при условии анализа различных факторов. Сравнение может проводиться относительно повышения цен на другие товары. Для некоторых людей недвижимость функционирует как инвестиция, поэтому восприятие ее стоимости варьируется в зависимости от категории граждан. Если программы льготной ипотеки прекратятся, вряд ли стоит ожидать значительного уменьшения цен.