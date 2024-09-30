Экономист Кирьянов назвал золото надежной инвестицией для россиян

Инвестирование в золото и бриллианты перспективно для россиян на ближайшие десятилетия, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
Он подчеркнул, что в условиях инфляции такое вложение будет важным и выгодным в течение ближайших лет и даже десятилетий. Это вполне логично, так как Россия располагает запасами как золота, так и бриллиантов.
В стране формируется новая система обращения драгоценных металлов и камней, где ранее существовавший НДС на их покупку был отменен. Также начинает действовать система обратного выкупа бриллиантов, о которой сообщала компания «Алроса». Золото и бриллианты являются частью нашего национального богатства, и их приобретение способствует поддержке отечественной экономики.
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