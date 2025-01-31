Экономист Капитонов: популярные виды топлива могут подорожать на 5% в ближайшее время

Увеличение акцизов на топливо планируется в России с 1 февраля. Как сильно подорожают дизель и бензин, рассказал кандидат экономических наук Иван Капитонов в беседе с сайтом « Абзац ».

По его мнению, уже через несколько дней ожидается рост цен на популярные виды топлива примерно на 5%.

«Если предположить равномерное распределение роста акцизов в течение года, то АИ-92 будет стоить 58,26 рубля за литр, 95-й бензин — 63,66 рубля, а соляра — 73,65 рубля за литр», — считает эксперт.

Капитонов пояснил, что повышение акцизов на топливо направлено на пополнение государственного бюджета, средства которого частично идут на финансирование дорожных фондов и реализацию инфраструктурных проектов.