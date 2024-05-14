Экономист Качало предсказал рост спроса на кофе, несмотря на его подорожание | 360°

Деньги 14 мая 2024, 13:34 Экономист Качало предсказал рост спроса на кофе, несмотря на его подорожание

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Цена кофе в заведениях может вырасти к концу года на 15%, однако это вряд ли сделает напиток менее популярным. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал экономист Игорь Качалов.

По его словам, спрос на кофе, напротив, даже вырастет, несмотря на его цену. Потому что наряду с этим наблюдается увеличение доходов россиян.

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«Дело в том, что важно не только повышение цен на кофе, но и повышение зарплат в России», — отметил Качалов.

Как добавил сайт KP.RU, за первые три месяца текущего года зарплаты в среднем сегменте выросли на 22%.

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