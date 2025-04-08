Экономист Юденков предупредил о риске мирового финансового кризиса из-за пошлин США

«Зеркальные» пошлины Соединенных Штатов могут спровоцировать мировой финансовый кризис. Об этом заявил кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Специалист отметил, что президент США Дональд Трамп напугал американских инвесторов. После введения торговых пошлина они не знают, на какие именно акции ставить.

«Как долго будет падение американской биржи, так долго будет падение мирового рынка», — добавил Юденков.

Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин для 185 стран в размере от 10 до 50%. После этого фондовый рынок США обвалился на 2,7 триллиона долларов. Падение продолжается.