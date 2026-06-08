Экономист Исмаилов предложил распределять зарплату по формуле «50/30/20»

Доцент Финансового университета при правительстве России Исмаил Исмаилов рассказал сайту Lenta.ru , как можно эффективно распределить зарплату и сохранить средства. Для этого он предлагает использовать формулу «50/30/20».

По словам экономиста, 50% дохода стоит направлять на обязательные расходы и базовые нужды: оплату аренды жилья или ипотеки, покупку продуктов, оплату ЖКУ, образование и лекарства. Еще 30% можно потратить на развлечения, досуг и хобби. Оставшиеся 20% эксперт рекомендует откладывать в подушку безопасности или инвестировать, отметил сайт URA.RU.

Кроме того, Исмаилов рассказал о принципе «четырех конвертов». Согласно ему, в первый «конверт» откладываются деньги на непредвиденные расходы и подушку безопасности, во второй — на долгосрочные цели, такие как жилье или инвестиции, в третий — для ежегодных трат, например налогов, страховки или отпуска, в четвертый — на основные траты.

Также экономист поделился психологическим методом, который называется «Сначала заплати себе». В этом случае при поступлении средств 10–20% сразу откладываются на сбережения и инвестиции. По мнению Исмаилова, это позволяет формировать подушку безопасности даже при небольших доходах и создает психологическую установку на неприкосновенность отложенных сумм.