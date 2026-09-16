Экономист Игошин назвал действия, из-за которых банк проверит карту

Банки могут проверить операции клиента из-за множества переводов, платежей малознакомым людям и резкой смены финансовой активности. Руководитель управления противодействия мошенничеству «Свой Банк» Сергей Игошин посоветовал не игнорировать запросы банка и подтвердить происхождение денег, сообщает «Лента.ру» .

Антифрод-системы реагируют на операции, нехарактерные для обычного поведения клиента. Проверку могут вызвать многочисленные входящие и исходящие переводы, платежи без очевидного экономического смысла и резкое изменение объема операций, передает RT.

Подозрительной активностью банки могут счесть крупные внесения наличных через банкоматы или частые переводы по номеру телефона за товары и услуги. Такие действия могут указывать на риск вовлечения в схемы отмывания средств.

«Сам по себе необычный платеж еще не означает, что клиент нарушает закон. Банки обязаны реагировать на признаки подозрительной активности, поэтому под проверки иногда попадают и добросовестные клиенты», — пояснил Игошин.

Он рекомендовал объяснить банку смысл операций и при необходимости предоставить документы о происхождении средств. После проверки ограничения в большинстве случаев снимают оперативно.