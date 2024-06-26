Экономист Холод предсказал дальнейший рост цен на фрукты и ягоды из-за майских заморозков

Майские заморозки еще отразятся на стоимости фруктов и ягод в этом году. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод, передала «Вечерняя Москва».

Он отметил, что цены не зерновые должны остаться на ожидаемом уровне. Урожай в этом году будет пусть и не рекордным, как двумя годами ранее, но достаточным. Однако же с плодовыми ситуация другая.

«Яблок, груш, черешни, вишни, сливы, смородины российского производства будет значительно меньше на прилавках магазинов», — отметил эксперт.

Он добавил, что проблему дефицита будут решать за счет импортной продукции. Ягоды и фрукты привезут из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Киргизии и других стран.