Экономист Холод назвал продукты, которые выгодно покупать в июле

Экономист Леонид Холод посоветовал в июле покупать свинину, курицу, картофель и другие сезонные овощи, потому что цены на них снизились. На рынке мяса и овощей сейчас есть избыток предложения, сообщает Life.ru .

Холод объяснил, что цены на свинину снизились из-за слабого спроса и избытка предложения со стороны производителей. По его словам, схожая ситуация сложилась и на рынке курицы: оба сегмента столкнулись с легким перепроизводством.

Холод отметил, что месяц назад производители свинины и птицы пытались повысить цены, но рынок это не поддержал. Он пояснил, что при росте цен спрос становится эластичным: продажи падают, а у компаний остается лишний товар.

Экспорт мяса, по словам экономиста, не всегда помогает убрать излишки, потому что для него нужны сложные сертификация и оформление. Поэтому производители вынуждены продавать продукцию на внутреннем рынке.

«Картошка — на 21% упала в цене, это дешево, можно покупать», — сказал Холод.

Он добавил, что выгодно брать и другие овощи борщевого набора — капусту, свеклу, морковь и лук, а также любые сезонные продукты из нового урожая средней полосы.

По данным, приведенным в материале, за первое полугодие 2026 года свинина в России подешевела почти на 2%. В июне килограмм стоил около 392 рублей против 398 рублей в январе, а цена бескостного мяса снизилась с 499 до 487 рублей за килограмм.