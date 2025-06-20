Экономист Григорьев сообщил о близости рубля к максимальному пределу

Кандидат экономических наук и специалист в области финансов Владимир Григорьев обсудил с Lenta.ru текущие тенденции на валютном рынке.
По словам эксперта, рубль демонстрирует стабильность и даже укрепление благодаря низкому спросу на иностранную валюту среди граждан и бизнеса. Такая ситуация стала следствием ограниченности ее использования в России. Также на курс рубля влияет обстановка на Ближнем Востоке, которая приводит к росту цен на нефть, пояснил специалист.
На взгляд экономиста, рубль уже приблизился к своему максимуму, и укрепление его курса выше отметки в 75 рублей за доллар представляется маловероятным, добавил «Ридус».
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