Экономист Голдман спрогнозировал частичное восстановление цен на золото и серебро в ноябре

Цены на золото, серебро, платину и палладий в начале ноября могут частично отыграть октябрьские потери, но устойчивого роста пока ожидать не стоит. Об этом «Известиям» сообщил экономист Денис Голдман.

На неделе со 2 по 6 ноября покупатели драгметаллов могут вернуть часть позиций, утраченных в октябре. Ближайшим ориентиром для золота станет отметка $4 тыс. за унцию, для серебра — $50, для платины — $1,4–1,5 тыс., для палладия — $1 тыс.

Динамику рынка определят курс доллара и ожидания по политике ФРС, в частности отчет о занятости в США 6 ноября. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро на бирже Comex 30 октября упала ниже $50 за унцию, а к 16:20 мск снижение ускорилось до 4,98% ($49,77).