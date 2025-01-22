Экономист Гольдфайн: любой человек может создать свою валюту и заработать на ней

Заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн поделился мнением о возможности создания собственной валюты и заработка на ней, а также оценил перспективы подобных проектов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По словам эксперта, основа любой валюты — это доверие. Успех игры определяется интересом и готовностью игроков участвовать, несмотря на возможные потери. Важнейшими инструментами продвижения финансовых проектов являются современные методы маркетинга и психологическая обработка аудитории.
Гольдфайн подчеркнул, что отсутствие строгих регуляций в этой сфере открывает дорогу для любых инициатив. Организатор может стать миллиардером, если его проект найдет отклик и поддержку, пояснил экономист.
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