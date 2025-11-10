Экономист Галий отметила позитивные стороны перехода РФ и Китая на расчеты в национальных валютах

Кандидат экономических наук Елена Галий прокомментировала новость о практически полном переходе России и Китая на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Специалист указала на позитивные стороны соответствующих мер. Среди них — снижение валютных рисков. Расчеты теперь производятся непосредственно в рублях и юанях, исключая зависимость от международной системы SWIFT и третьих сторон, способных заморозить платежи.

Кроме того, обе стороны получили независимость от западных инфраструктурных решений. Еще одним преимуществом экономист назвала возможность ограничивать доступ Запада к информации о торговых сделках. По словам Галий, отказ от долларовых платежей значительно повышает устойчивость экономики обоих государств.