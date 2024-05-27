Экономист Финогенова: за каждый год стажа до 1991-го положена прибавка к пенсии в 1%

Доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о прибавках к пенсиям россиян за советский стаж. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Специалист отметила, что каждый год стажа до 1991-го поднимет выплату на 1% от ее суммы. Период с 1992-го по 2002-й — еще на 10%. Так, если гражданин проработал семь лет до 1991 года и еще 20 лет после, то увеличение составит 17%.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет, добавили «Известия».

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