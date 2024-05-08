Экономист Федюкович посоветовала на ждать роста зарплат после увеличения МРОТ | 360°

Деньги 08 мая 2024, 14:10 Экономист Федюкович посоветовала на ждать роста зарплат после увеличения МРОТ

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В Госдуме предложили увеличить МРОТ в России до 30 тысяч рублей, однако это вряд ли спровоцирует резкий рост зарплат. Таким мнением поделилась с RuNews24.ru кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.

Она объяснила, что инфляция съест часть этой прибавки еще до того, как она дойдет до населения. Однако увеличение размера МРОТ повлияет на рост социальных выплат.

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«Маловероятно, что повышение МРОТ приведет к всеобщему росту зарплат, но на размер пособий и разных соцвыплат повлияет. Это дополнительная нагрузка на бюджет, который пока дефицитен», — отметила Федюкович.

Как добавил сайт KP.RU, возможно, бюджет компенсирует эти траты за счет увеличения подоходного налога.

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