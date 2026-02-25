Экономист Донец рассказала, что облигации обошли банковские вклады по доходности

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец рассказала URA.RU , что государственные и высоконадежные корпоративные облигации стали приносить россиянам более высокий доход по сравнению с банковскими депозитами.

По словам эксперта, ставки по депозитам в банках опустились ниже 15%, в то время как облигации позволяют зафиксировать доходность выше этой отметки. При этом в случае с государственными облигациями федерального займа (ОФЗ) держатель практически не берет на себя дополнительных рисков.

Донец отметила, что корпоративные облигации все же несут определенный риск, так как два года высоких ставок не прошли бесследно для бизнеса. В этом сегменте стоит выбирать надежные имена и ориентироваться на рейтинговые группы AA и выше.