Экономист Донец предсказала возможное увеличение стоимости акций в России в текущем году

Экономический эксперт Софья Донец предсказала возможное увеличение стоимости акций в России в текущем году, связав это с ожидаемым восстановлением экономической активности. Об этом написало URA.RU .

По мнению экономиста «Т-Инвестиций», в первую очередь следует рассматривать ценные бумаги компаний, нацеленных на внутренний рынок потребления.

В интервью она подчеркнула, что компании, ориентированные на российского потребителя, находятся в более выгодном положении по сравнению с теми, кто работает на экспорт или инвестиционный спрос. Она также отметила, что финансовый сектор традиционно выигрывает от снижения ставок, что может способствовать росту стоимости акций этих компаний.