Экономист Донец посоветовала россиянам покупать иностранную валюту для хеджирования рисков

Главный экономист инвестиционной компании «Т-Инвестиции» Софья Донец в беседе с URA.RU дала советы российским инвесторам относительно структуры инвестиционных портфелей в условиях нестабильного рыночного климата. Она подчеркнула, что несмотря на относительную стабильность рубля, необходимо учитывать влияние политических факторов на финансовые рынки.

Вложения в иностранную валюту, такие как доллар и евро, могут выступать в качестве инструмента хеджирования рисков и снижения общих издержек. Инвесторы должны стараться диверсифицировать свои активы, распределяя средства между различными видами финансовых инструментов, включая акции, облигации и недвижимость.

Укрепление рубля, наблюдаемое в последние месяцы, связано с рядом факторов. Курс доллара колеблется в диапазоне 76-77 рублей, что свидетельствует о контролируемой экономической ситуации.

Учитывая возможные изменения в мировой экономике и политике, инвесторы должны быть готовы к разным сценариям и поддерживать постоянный мониторинг рыночной ситуации. Выбор стратегии инвестирования должен учитывать как текущие тенденции, так и долгосрочную перспективу.