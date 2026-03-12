Экономист Дискин отметил, что россияне стали активнее гасить кредиты досрочно

За январь 2026 года объем досрочных погашений кредитов россиянами вырос на четверть относительно аналогичного периода прошлого года. Ситуацию прокомментировал экономист и социальный психолог Иосиф Дискин в беседе с «ФедералПресс».
По мнению специалиста, причиной стало стремление обезопасить свое финансовое положение на фоне роста невозвратных долгов и снижения реальных доходов. Население предпочитает минимизировать риски, заранее закрывая кредитные обязательства.
Дискин отметил тревожную тенденцию увеличения числа проблемных займов, подчеркивая необходимость сокращения расходов и снижения кредитной нагрузки.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте