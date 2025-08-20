Экономист Чурилова заявила, что регион проживания — это главный фактор, определяющий финансовое благополучие россиян

Эксперт национального центра финансовой грамотности, экономист и основательница школы смарт-инвестиций Ольга Чурилова поделилась результатами своего исследования о том, что определяет финансовое счастье граждан России. В интервью «Радио 1» специалист отметила, что главный фактор, влияющий на ощущение счастья, — это регион проживания, поскольку от него зависит стоимость жизни, включающая жилье, продукты и услуги.

Чурилова обратила внимание, что возраст и жизненный этап тоже играют важную роль: молодежь нацелена на амбициозные цели и нуждается в стартовом капитале, тогда как пенсионеры чаще заботятся о базовых потребностях и здоровье, написали «Известия».

Экономист подчеркнула: инфляция напрямую влияет на необходимую сумму для ощущения благополучия, а социальное сравнение может заставлять людей стремиться к повышению своего уровня жизни, особенно в крупных городах.

Согласно данным ВЦИОМ, среднестатистическому россиянину для счастья достаточно около 227 тысяч рублей в месяц, в то время как жителям Москвы и Петербурга нужно примерно 695 тысяч рублей. Сельским жителям достаточно около 116,5 тысяч рублей.