Экономист Бодрова рассказала, что в сентябре небольшой букет обойдется в 500-900 рублей

Каждый год в преддверии Дня знаний россияне сталкиваются с повышением цен на цветы. Экономист и аналитик Анна Бодрова в беседе с Life.ru поделилась прогнозами относительно стоимости букетов в 2025 году.

«Средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября в 2025 году окажется около 500–900 рублей. Мы берем здесь самый базовый минимум, без пышной обертки и без экзотического наполнения», — предупредила специалист.

По ее словам, набор из пяти-семи роз или хризантем местного происхождения подорожает на 15–25% по сравнению с прошлым годом. В 2024 году аналогичный букет стоил 400–720 рублей.

Как пояснила экономист, в Москве рост цен будет более значительным — верхняя граница поднимется с 720 до 900 рублей. В регионах динамика более умеренная — с 400 до 500 рублей.