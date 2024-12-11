Экономист Бобровский: России нужно инвестировать в сельское хозяйство и продбезопасность

Экономист Алексей Бобровский рассказал, в какие ресурсы сейчас необходимо инвестировать России. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции Sputnik .

По словам эксперта, в настоящее время происходят очевидные вещи. Речь идет о борьбе за сырье, продукты питания, воду, землю и все, что будет давать их в дальнейшем.

«Все в конце концов впирается в сельское хозяйство и продбезопасность», — заявил специалист.

Он также положительно оценил высокодоходные облигации, покрываемые правительством. Подходящим вариантом Бобровский назвал заработок на другой стороне, который впоследствии будет реинвестирован и пойдет на пользу государству.