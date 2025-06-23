Экономист Белоусов счел вероятным небольшое падение ВВП по итогам 2025 года

В 2025 году в России возможен небольшой спад ВВП, если возникнут определенные внешние факторы. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов в интервью Ura.ru на ПМЭФ-2025.

По его словам, соответствующий исход событий вероятен, например, при снижении спроса на российскую продукцию со стороны Китая.

«В более или менее нормальной ситуации по итогам года будет рост ВВП на 1,5-1,8%. Риски создают переукрепление рубля, проблемы у экспортеров и высокие ставки, которые блокируют инвестиции», — отметил специалист.

Как пояснил экономист, однократное уменьшение ВВП на 1% возможно в течение квартала или двух вследствие внешней нестабильности, но по итогам года рост останется положительным.