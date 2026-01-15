Экономист Белоусов предсказал увеличение курса доллара по отношению к рублю с середины текущего года

Экономист предсказал увеличение курса доллара по отношению к рублю начиная с середины текущего года. Как отметил в интервью URA.RU заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов, к этому моменту поддержка российской валюты ослабит свое действие, в то время как спрос на иностранную валюту возрастет.

По мнению эксперта, в первом полугодии спрос на валюту не покажет значительного роста, так как компании уже использовали средства на выплаты зарплат, налогов и дивидендов. Однако во второй половине года ожидается увеличение покупок иностранной валюты, поскольку рынок «разморозится» после сложных первого и, возможно, второго кварталов.

Белоусов подчеркнул: «Насколько ослабление рубля будет быстрым, вопрос сложный: у ЦБ много инструментов для сдерживания курса».