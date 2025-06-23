Экономист Белоусов назвал возвращение доллара к 100 рублям наиболее вероятным сценарием

Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов в интервью Ura.ru выразил сомнения в том, что в 2025 году доллар вернется к курсу в 100 рублей, как ожидали многие эксперты.
По словам экономиста, рубль может остаться дорогим, если конфликт на Ближнем Востоке обострится и вспыхнет война танкеров и нефтяных месторождений.
«Могут вырасти цены на нефть. Это для России вроде бы выгодно, но, с другой стороны, в короткой перспективе это приведет к еще большему укреплению рубля», — спрогнозировал специалист.
Наиболее вероятным сценарием он назвал постепенное возвращение доллара к отметке в 100 рублей или немного выше.
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