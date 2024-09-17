Экономист Беляев заявил, что изменение налога на вклады будет некритичным для экономики

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал «Ридусу» повышение необлагаемой базы для налога на проценты по банковским вкладам в России с 150 до 190 тысяч рублей, вызванное ростом ключевой ставки Центробанка.

По словам Беляева, хотя это изменение выглядит значительным, на самом деле оно не окажет критического воздействия ни на российские банки, ни на вкладчиков по ряду причин.

Он подчеркнул, что невозможно утверждать, что это радикально изменит банковскую систему. Эти налоги не относятся к доходам банков и не влияют на их прибыль.

«Поскольку сейчас действует мощный фактор в виде высоких ставок по вкладам на краткосрочных депозитах, он оказывает решающее влияние на формирование вкладных операций в банках», — подчеркнул экономист.

Он добавил, что все остальные аспекты имеют меньшую значимость.

Кроме того, согласно мнению Беляева, оценить влияние нового налогового порядка на частных вкладчиков сложнее, так как при расчете налога учитывается доход от всех вкладов, принадлежащих одному человеку в различных российских банках. Тем не менее, изменения не затронут большинство населения.