Экономист Беляев рассказал о заработке на кредитках, на которых действует период получения сумм без уплаты процентов

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о схеме заработка на кредитных картах.

Эксперт сообщил о существовании кредиток, на которых действует период получения определенных сумм без уплаты процентов. Человек может пользоваться кредитной картой, беспроцентно приобретать товары, а тот доход, что он получает, и который мог бы тратить на эти самые товары, он размещает на накопительном счете. Там он работает под определенные проценты. Если же человек забывает вовремя закрывать задолженность по кредитной карте, банк начинает начислять проценты.

В Центробанке это пытаются окрестить «потребительским экстремизмом», однако, по словам Беляева, это обычная финансовая грамотность.