Экономист Беляев посоветовал хранить деньги на вкладах

В современных реалиях наиболее безопасным способом хранения денег можно назвать вклады. Такое мнение выразил в беседе с Lenta.ru экономист Михаил Беляев.

Среди плюсов такого решения он выделили несколько моментов. Во-первых, вклады до 1,4 миллиона рублей обязательно страхуются. Это значит, что деньги никуда не денутся даже в том случае, если банк лишится своей лицензии.

Кроме того, можно также инвестировать в государственные ценные бумаги, это тоже приносит хороший доход. С одной стороны, он сопоставим с получаемыми от вкладов процентами, но с другой — такие вложения требуют более глубоких знаний в использовании финансовых инструментов, добавило «ФедералПресс».