Экономист Беляев: полностью оборот наличных в РФ не прекратится еще долго

Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил вероятность отмены наличных средств в РФ после 2030 года, сообщил «Абзац».

По мнению аналитика, оборот таких денег в России действительно будет уменьшаться. Однако полное прекращение наступит не скоро.

Связано это, отметил эксперт, с психологией человека, которая не меняется в течение долгого времени. Люди желают иметь осязаемый и материальный денежный эквивалент, пояснил специалист.

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