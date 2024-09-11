Экономист Беляев: полностью оборот наличных в РФ не прекратится еще долго

Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил вероятность отмены наличных средств в РФ после 2030 года, сообщил « Абзац ».

По мнению аналитика, оборот таких денег в России действительно будет уменьшаться. Однако полное прекращение наступит не скоро.

Связано это, отметил эксперт, с психологией человека, которая не меняется в течение долгого времени. Люди желают иметь осязаемый и материальный денежный эквивалент, пояснил специалист.