Экономист Беляев: криптовалюта основана исключительно на «святой вере» ее держателей
Криптовалюта не обладает реальной экономической ценностью. Она основана исключительно на «святой вере» ее держателей. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, колебания курса связаны со спекулятивной игрой спроса и предложения.
«И поэтому мы видим такие размашистые скачки. Как только стало чуть похуже, тут же начинается ажиотажная скупка этих самых валют в надежде успеть поймать дешевую котировку», — пояснил специалист.
Некоторым, добавил Беляев, действительно удается вытянуть счастливый билет. Однако большинству фортуна не улыбается.