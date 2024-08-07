Экономист Беляев: криптовалюта основана исключительно на «святой вере» ее держателей

Криптовалюта не обладает реальной экономической ценностью. Она основана исключительно на «святой вере» ее держателей. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам эксперта, колебания курса связаны со спекулятивной игрой спроса и предложения.

«И поэтому мы видим такие размашистые скачки. Как только стало чуть похуже, тут же начинается ажиотажная скупка этих самых валют в надежде успеть поймать дешевую котировку», — пояснил специалист.

Некоторым, добавил Беляев, действительно удается вытянуть счастливый билет. Однако большинству фортуна не улыбается.