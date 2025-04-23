Экономист Беляев допустил укрепление доллара к рублю в будущем

Экономист Михаил Беляев посоветовал тем, кто планирует делать долгосрочные сбережения в долларах, задуматься о покупке американской валюты уже сейчас. Об этом сообщила Lenta.ru .

По мнению эксперта, доллар может укрепиться к рублю в будущем. Однако он указал на индивидуальность ситуации с покупкой доллара, ведь все рассчитывают на разные сроки накоплений и располагают разными суммами.

«Если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Я стою на том, что сегодня нет более доходного инструмента, чем вложение в банки, причем это вариант без забот и хлопот», — заявил специалист.

Он также отметил, что сейчас идеальное время для приобретения американской валюты, добавил сайт KP.RU.