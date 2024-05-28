Экономист Беляев: доллар может подорожать до 93 рублей в середине июня

К середине июня доллар может отыграть потерянные позиции и подорожать до 93 рублей. Такой прогноз дал член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, отклонение текущего курса валют определяют некоторые конъюнктурные факторы. Среди них — обязательная продажа валютной выручки, которая стабилизирует курс рубля, и налоговый период.

В ближайшее время эти факторы сойдут на нет, и фундаментальная тенденция медленного ослабления рубля к доллару продолжится, отметил Беляев.

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