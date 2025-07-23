Экономист Беляев дал прогноз о снижении ключевой ставки Центробанка до 18%

Центральный банк в ближайшее время снизит ключевую ставку. Однако не исключено, что регулятор «заморозит» ее на уровне 18%. Таким мнением поделился член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ОСН .

Совет директоров Банка России в прошлый раз принял решение о снижении ключевой ставки 6 июня — с 21% до 20%. Следующее заседание регулятора запланировано на 25 июля. В экспертном сообществе ожидают дальнейшего снижения ставки, написала «Газета.Ru».

Беляев подчеркнул, что Центральный банк будет учитывать общественное мнение и продолжит постепенно снижать ставку. Но ждать снижения до 17% и ниже не стоит.

Экономист указал на то, что смягчение денежно-кредитной политики мотивируется тенденцией к снижению инфляции. Однако основная причина роста цен — монополистическое ценообразование — не устранена. Поэтому прогнозы о дальнейшем снижении инфляции могут быть неточными.

Беляев считает, что ощутимого эффекта для экономики от грядущего снижения ключевой ставки не будет. Народное хозяйство комфортно растет и развивается только при «ключе» ниже 8%.