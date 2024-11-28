Экономист Бархота рассказал, что приостановка покупки иностранной валюты на внутреннем рынке замедлит падение рубля

В среду, 27 ноября, было принято решение о временной пристановке Банком России покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Но этот шаг не решит проблему, а лишь немного замедлит скорость падения рубля. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Он объяснил, что рубль продолжит слабеть. Поэтому эта мера оказалась одной из немногих, которые можно было принять в текущих условиях, чтобы хотя бы немного замедлить этот процесс.

Однако есть и более эффективный вариант, добавил Бархота. По его словам, если вернуть стопроцентную обязательную продажу валютной выручки, это точно поможет урепить рубль.