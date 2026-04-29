Экономист Бархота призвал отказаться от инвестиций в недвижимость и сложные финансовые инструменты

Центробанк представил среднесрочный прогноз по инфляции, ожидая снижение ключевой ставки и уменьшение инфляции до 4% к декабрю 2027 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что разрыв между производственными возможностями и спросом практически закрыт, однако инфляция остается выше 4%. О стратегиях сохранения и приумножения средств рассказал ОТР эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его мнению, золото может стать неплохим вариантом для долгосрочных инвестиций. Он отметил, что в краткосрочной перспективе возможны серьезные изменения, поэтому золото лучше рассматривать как возможность для диверсификации инвестиций.

Бархота также советует разработать тактический рисунок, создав накопительные счета с высокой ставкой на короткий срок, но часть средств поместить на долгосрочные депозиты. При этом он не рекомендует инвестировать в недвижимость и сложные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы и форварды.

«Я бы не делал товарных запасов. Условно говоря, не покупал бы 40 пачек гречневой крупы. Потому что можно просто прогадать», — подытожил финансист.