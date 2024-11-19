Экономист Балынин заявил, что в 2025 году средняя зарплата россиян составит более 100 тысяч рублей

Уже в следующем году средняя заработная плата по России может превысить 100 тысяч рублей. Это в пять раз больше минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил экономист Игорь Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».
Эксперт отметил, что такой доход будет лишь у 20% трудящихся. Получка увеличится у всех россиян, но это будет происходить неравномерно по профессиям, приводит kp.ru слова Балынина.
Быстрее всего зарплаты вырастут у опытных строителей, высококвалифицированных рабочих и IT-специалистов. Накануне Минэкономразвития РФ спрогнозировал, что в 2025 году средняя оплата труда составит 99 952 рубля.
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