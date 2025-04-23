Экономист Балынин спрогнозировал средний курс доллара на уровне 84-89 рублей

Экономист Игорь Балынин спрогнозировал средний курс доллара в 2025 году на уровне 84–89 рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».
Специалист напомнил, что в январе стоимость американской валюты превышала отметку в 100 рублей, а сейчас стабилизировалась ниже 80 рублей.
По мнению эксперта, в ближайшие месяцы доллар может ослабнуть вплоть до отметки в 75 рублей. Экономист выделил несколько факторов укрепления национальной валюты. Прежде всего, высокая волатильность курса конца прошлого года обусловлена эмоциональными колебаниями рынка, а не фундаментальными экономическими причинами. Кроме того, российская экономика растет быстрее мировой, благодаря чему рубль крепнет, добавил сайт KP.RU.
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