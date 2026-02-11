Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка на заседении 13 февраля

В Москве 13 февраля 2026 года пройдет заседание совета директоров Банка России, где будет принято решение по ключевой ставке. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин поделился с «ФедералПресс» своим прогнозом относительно возможных решений Центробанка.

Балынин считает, что Банк России будет серьезно рассматривать вопрос снижения ключевой ставки, так как это соответствует стратегическому видению важности смягчения денежно-кредитной политики для обеспечения экономического роста. Он отметил, что на заседании могут быть предложены варианты снижения ставки от 0,5 до 1,5 процентных пунктов.

«Считаю примерно по 40% вероятность исходов со снижением на 0,5 п.п. (до 15,5%) и 1 п.п. (до 15%), закладываю 17% на 1,5 п.п. (до 14,5%) и 3% – на оставление без изменений (на уровне в 16%)», – прогнозирует экономист.

Снижение ключевой ставки может привести к замедлению роста цен и даже к их снижению, так как это обуславливает уменьшение ставок по кредитам. Это, в свою очередь, позволяет бизнесу меньше платить за обслуживание кредитов, что расширяет возможности по снижению цен или более медленному их увеличению.

Кроме того, повышение доступности кредитов способствует формированию предпосылок для наращивания объемов производства, что также положительно влияет на решение задачи по снижению уровня инфляции.