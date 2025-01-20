Экономист Балынин: рефинансировать ипотеку невыгодно при выплате более 50% долга
Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», в каком случае невыгодно рефинансировать ипотечный кредит.
По словам специалиста, рефинансировать ипотеку стоит тогда, когда текущая ставка на рынке ниже той, по которой был взят кредит, хотя бы на несколько процентов. Однако если выплачено уже более 50% основного долга, рефинансирование, как правило, невыгодно.
Сейчас сохраняются высокие ставки по кредитам, поэтому выгодных предложений по рефинансированию ипотеки в ближайшее время ожидать не стоит, подчеркнул экономист.